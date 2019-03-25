«Звоните в Министерство обороны»: в Кремле ответили на вопрос о военных в Венесуэле

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о прибытии самолетов с российскими военнослужащими и грузом в Венесуэлы, сообщает ТАСС

«Звоните в Министерство обороны», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщали, что российские самолеты 23 марта прибыли в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Каракасом и Москвой. Как сообщал венесуэльский портал Noticiera Digital, на них в страну прибыли порядка сотни российских военных.