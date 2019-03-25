«Агония»: в Госдуме ответили на слова Порошенко о «смертоносном оружии»

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал «выдумкой» заявление президента Украины Петра Порошенко об ответе «смертоносным оружием» врагам, передает RT.

До этого Порошенко пообещал, что армия Украины использует против врагов «смертоносное оружие», если это потребуется.

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По словам депутата, Порошенко сказал «бред» и все выдумал, ради улучшений позиций перед президентскими выборами в стране.

«Он старается подыграть определенной категории населения. Тем не менее на Украину никто не покушается, так что подобная агрессивная риторика не что иное, как агония со стороны Порошенко», — добавил Швыткин.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел дополнительные санкции против России.