СМИ: российские военные высадились в Венесуэле

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Два самолета из России прибыли в столицу Венесуэлы Каракас, на них в страну прибыли порядка сотни российских военных. Об этом сообщает венесуэльский интернет-портал Noticiera Digital.

По данным издания, военно-транспортный Ан-124 и пассажирский Ил-62 прилетели в Каракас из Москвы через Сирию. На двух бортах в Венесуэлу прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных сил России Василием Тонкошкуровыми.

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Отмечается, что российские военные также доставили в латиноамериканскую страну 35 тонн груза для российской делегации. При этом издание не уточнило, какой именно за груз прибыл в Венесуэлу.

Ранее сообщалось, что летавший в Венесуэлу российский самолет вернулся во Внуково.