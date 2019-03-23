Появилось видео отпугивания американского B-52 российским Су-27

Появилось видео сопровождения американских B-52H ВВС США российскими истребителями Су-27 над Балтийским морем. Видео опубликовало Минобороны России на YouTube-канале.

До этого стало известно, что американские самолеты пролетали над нейтральными водами. Российские Су-27 не допустили приближение бомбардировщиков США к границе страны.

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На видеозаписи видно, как российские Су-27 сопровождают американский бомбардировщик B-52.

С 14 марта самолеты ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США дважды за сутки пролетели над Балтийским морем.