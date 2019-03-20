«Ящик Пандоры»: Лавров отреагировал на создание космического сегмента ПРО США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что намерение США создать космический сегмент ПРО приведет к возможности уничтожения орбитальной собственности стран, которые неугодны Вашингтону. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Видимо, этот сегмент противоракетной обороны будет обладать способностью поражать в том числе и космические объекты», — отметил Лавров.

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Он добавил, что США уже выделили ассигнования на создание такого вида вооружения и его размещения на околоземной орбите.

Причем, по словам Лаврова, это открывает ящик Пандоры, поскольку многие государства принимают активное участие в космической деятельности.

Ранее сообщалось, что Россия завершила воссоздание системы предупреждения о ракетном нападении.