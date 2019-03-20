Порошенко оценил испытания новых ударных беспилотников
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал результаты испытаний ударных беспилотников. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Первое испытания беспилотников, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно», — сказал Порошенко.
Украинский лидер поздравил свой народ, заявив, что теперь у страны появилось новое оружие.
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Порошенко также сообщил, что беспилотники будут поставлены в различные воинские части — в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска.
Ранее Порошенко заявил о прибытии на территорию Украины турецких ударных беспилотников.