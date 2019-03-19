Названа зарплата командира подводной лодки

Бывший первый замначальника главного штаба ВМФ России, вице-адмирал Олег Бурцев заявил, что командир подводной лодки получает около 250 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, старшины, мичманы и матросы-контрактники получают около 70 тысяч рублей ежемесячно.

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Он также добавил, что в настоящее время очень сложно попасть служить на подводную лодку.

Бурцев подчеркнул, что люди перестали стремится уйти с Северного флота.

Ранее сообщалось, что зарплаты военнослужащим в России увеличат на 4%.