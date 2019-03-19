Базу с «самолетами судного дня» затопило в США

В американском штате Небраска военную базу «Оффатт» затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури, передает РИА «Новости».

Об этом заявил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион.

По его словам, «Оффатт» затопило водой почти на треть, повреждено 30 из 200 зданий.

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Он также добавил, что вода проникла в несколько ангаров с Boeing E-4B Nightwatch, которые известны под названием «самолеты судного дня».

Манион подчеркнул, что почти километр взлетно-посадочной полосы оказался под водой.

Ранее сообщалось, что в США поднялся в воздух самолет «судного дня».