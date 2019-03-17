В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 ракет «Калибр»

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В России появятся модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как отмечается, Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) уже завершило их эскизное проектирование, и в данный момент ведет разработку конструкторской документации на корабли.

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По словам собеседника агентства, водоизмещение обновленных кораблей «планируется увеличить до 7 тыс. тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет «Калибр» на их борту — до 48 единиц».

Ранее сообщалось, что в России может появиться «Калибр-М» для наземного базирования.