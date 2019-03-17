Google ответил на обвинения Трампа в поддержке армии Китая
Корпорация Google ответила на обвинения президента США Дональда Трампа в том, что компания поддерживает китайскую армию. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление Google.
В Google опровергли сотрудничество с армией Китая и отметили, что компания работает в таких областях, как подбор персонала, кибербезопасность и здравоохранение.
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«Мы не работаем с китайскими военными. Мы работаем с правительством США, в том числе с министерством обороны, в сферах кибербезопасности, рекрутинга и здравоохранения», — говорится в заявлении.