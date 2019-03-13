Bloomberg: военная интервенция в Венесуэлу не в стиле Трампа

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Отзыв американских дипломатов из Венесуэлы — это знак осторожности, а не прелюдии к войне, поэтому военное вмешательство США в настоящее время наименее вероятно, пишет в Bloomberg обозреватель Эли Лейк.

Автор напоминает, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини предупредила, что любые военные действия «извне» будут неприемлемыми.

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Самое правильное объяснение отзыва дипломатов США — это дальновидность Вашингтона. По словам вице-президента Совета Американского общества Эрика Фарнсворта, американские дипломаты могут стать мишенью для вооруженных сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, военная интервенция не в стиле президента США Дональда Трампа, который любит хвастаться окончанием войн, а не их началом, добавляет обозреватель. В настоящее время американский лидер взялся за вывод войск из Сирии и Афганистана, напоминает Лейк.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба играют центральную роль в подрыве демократических устремлений народа Венесуэлы.