Bloomberg: военная интервенция в Венесуэлу не в стиле Трампа
Отзыв американских дипломатов из Венесуэлы — это знак осторожности, а не прелюдии к войне, поэтому военное вмешательство США в настоящее время наименее вероятно, пишет в Bloomberg обозреватель Эли Лейк.
Автор напоминает, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини предупредила, что любые военные действия «извне» будут неприемлемыми.
Самое правильное объяснение отзыва дипломатов США — это дальновидность Вашингтона. По словам вице-президента Совета Американского общества Эрика Фарнсворта, американские дипломаты могут стать мишенью для вооруженных сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Кроме того, военная интервенция не в стиле президента США Дональда Трампа, который любит хвастаться окончанием войн, а не их началом, добавляет обозреватель. В настоящее время американский лидер взялся за вывод войск из Сирии и Афганистана, напоминает Лейк.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба играют центральную роль в подрыве демократических устремлений народа Венесуэлы.