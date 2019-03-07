Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой
Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата самолета-разведчика США над Балтикой, передает ТАСС сообщение Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали самолет, который приближается к границам страны.
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«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — сообщили в Миноброны.
В ведомстве добавили, что американский борт был идентифицирован как самолет-разведчик RC-135.
Ранее сообщалось, что беспилотник США разведал обстановку вблизи Крыма.