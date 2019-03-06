«Известия»: разработаны правила прохода военных судов по Севморпути

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных судов по Северному морскому пути. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст документа.

По данным издания, иностранные корабли обяжут за 45 суток до прохода уведомлять Москву о своем намерении и брать на борт лоцманов из России. Также придется указывать название военных кораблей, цель, маршрут и сроки плавания и сообщать основные параметры судов.

Реклама

Отмечается, что разработка новых правил связана с возросшей активностью «различных государств» в Арктическом регионе. Предполагается, что таким образом Россия сохранит контроль над экологией и торговым судоходством в Арктике.

Ранее США объявили о намерении сдерживать Россию в Арктике.