Washington Post: США вышли из ДРСМД без единого совещания в Белом доме

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Соединенные Штаты приняли решение о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) без единого межведомственного совещания в Белом доме, пишет газета The Washington Post со ссылкой на письмо экс-главы Пентагона Джеймса Мэттиса перед уходом.

В «резком письме» Мэттис пожаловался советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, что нехватка таких встреч наносит ущерб процессу политики. Как отмечает издание, официальные заседания внешнеполитического «комитета руководителей», в состав которого входят министр обороны США, государственный секретарь, министр финансов и генеральный прокурор, при Болтоне стали редкими.

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WP пишет, что Болтон практически сократил до минимума встречи, на которых военные, Госдепартамент и Белый дом согласовывают различные подходы.

Кроме того, иногда он заменяет экспертов «идеологическими единомышленниками», у которых мало опыта работы в разработке политических решений на самом высоком уровне. Его подход к работе и неприязнь президента США Дональда Трампа к длинным брифингам предоставили Болтону огромную власть над зачастую «хаотичным процессом внешней политики», пишет газета.

Ранее сообщалось что США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями.