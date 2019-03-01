Новое российское орудие «Лотос» сможет стрелять минами НАТО

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Самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработка которого ведется для ВДВ, способно стрелять минами НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Михаила Левшунова.

Как отмечается, такая возможность была главным требованием со стороны ВДВ.

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«Плюс десантирование экипажа внутри машины», — добавил Левшунов.

Орудие «Лотос» отличается от предыдущего проекта «Зауралец» тем, что у него будет большая дальность стрельбы, а также новые боеприпасы для высокоточного огня.

Ранее сообщалось, что журнал The National Interest оценил российский «Лотос».