Новое российское орудие «Лотос» сможет стрелять минами НАТО
Самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработка которого ведется для ВДВ, способно стрелять минами НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Михаила Левшунова.
Как отмечается, такая возможность была главным требованием со стороны ВДВ.
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«Плюс десантирование экипажа внутри машины», — добавил Левшунов.
Орудие «Лотос» отличается от предыдущего проекта «Зауралец» тем, что у него будет большая дальность стрельбы, а также новые боеприпасы для высокоточного огня.
Ранее сообщалось, что журнал The National Interest оценил российский «Лотос».