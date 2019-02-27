Путин наградил спецназовца за операцию 1987 года

Президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя России участнику специальной операции в Афганистане Владимиру Ковтуну, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Ковтун в 1987 году участвовал в операции по захвату переносного ЗРК «Стингер». После получения этого образца СССР смог внести коррективы в стратегию защиты своей авиации.

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«Образцом высочайшего профессионализма, смелости и дерзости, достойных учебников, стала и операция группы в Афганистане, которая сумела захватить новейший по тем временам переносной зенитный ракетный комплекс и тем самым сохранить многие жизни наших летчиков, солдат, офицеров», — сказал Путин.

Президент вручил Ковтуну награду во время торжественного вечера, посвященного Дню Сил специальных операций.

Ранее сообщалось, что Минобороны рассекретило документы по Афганской войне.