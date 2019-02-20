В Минобороны рассказали о новейших комплексах для слежения за космосом

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Заместитель командующего космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов рассказал, что в ближайшее время российская сторона развернет систему для контроля космического пространства. Об этом он сказал «Красной звезде».

По его словам, в Бурятии, Крыму и на Дальнем Востоке в ближайшие годы появится сеть новейших комплексов, предназначенных для контроля космического пространства.

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«Это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения», — сказал Морозов.

Он добавил, что их преимущество заключается в современной элементной базе, основанной на последних технологиях. За счет этого боевые возможности комплексов увеличены в несколько раз.

Ранее сообщалось, что Россия завершила воссоздание системы предупреждения о ракетном нападении.