Опубликовано видео нового беспилотника «Калашникова»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/947/12068947/RTS243UY-pic905-895x505-25303.jpg">

В сети появилось видео нового беспилотника KYB, осуществляющего самоподрыв при полете к цели, который разработал концерн «Калашников». Видеоролик опубликовал телеканал «Звезда».

На записи показаны действия KYB при подлете к цели, а также видна модель будущего беспилотника.

Реклама

Как отмечается, дрон-камикадзе может развивать скорость от 80 до 130 километров, его полезная нагрузка составляет около трех килограмм. Продолжительность его полета может достигать 30 минут.

Ранее сообщалось, что «Калашников» разработал и испытал новый беспилотник.