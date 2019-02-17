Опубликовано видео нового беспилотника «Калашникова»
В сети появилось видео нового беспилотника KYB, осуществляющего самоподрыв при полете к цели, который разработал концерн «Калашников». Видеоролик опубликовал телеканал «Звезда».
На записи показаны действия KYB при подлете к цели, а также видна модель будущего беспилотника.
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Как отмечается, дрон-камикадзе может развивать скорость от 80 до 130 километров, его полезная нагрузка составляет около трех килограмм. Продолжительность его полета может достигать 30 минут.
Ранее сообщалось, что «Калашников» разработал и испытал новый беспилотник.