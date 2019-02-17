В Пентагоне не решили, сколько денег выделят Трампу на стену

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И.о. обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что в Пентагоне еще не решили, сколько денег выделят американскому президенту Дональду Трампу на строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что о ситуации с финансированием строительства стены Шанахан рассказал журналистам, которые ездили с ним на конференцию в Мюнхен.

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Он отметил, что указ Трампа о введении режима ЧП в США делегировал ему «большую свободу действий» относительно того, сколько денег Пентагон может выделить на строительство стены.

Шанахан добавил, что займется этим вопросом в воскресенье, 17 февраля.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал положение о введении в США режима ЧП из-за ситуации на границе с Мексикой.