Reuters: США могут сократить число военных в Афганистане

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/12076075/RTR2BG7T-pic905-895x505-57831.jpg">

США могут сократить численность военных в Афганистане примерно на тысячу человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерала американских сухопутных войск Джозефа Вотела.

Как отмечается, это решение связано с новой политикой повышения эффективности, которое проводит новое командование в лице генерала армии Скотта Миллера. Подчеркивается, что до этого момента сокращение военного присутствия США в Афганистане наоборот пытались замедлить или остановить.

Реклама

В агентстве уточнили, что всего в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военных.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан без объявления нанес визит в Афганистан.