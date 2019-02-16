Мадуро хочет добиться постоянного развертывания ВС Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/13/12162013/RTX6KYVX-pic905-895x505-52162.jpg">

Венесуэльский президент Николас Мадуро предложил план, согласно которому ВС должны быть постоянно развернуты для отражения возможного нападения. Видеозапись его выступления размещена в твиттере.

По словам Мадуро, план предполагает, что ВС будут мобилизованы для защиты страны. Он подчеркнул, что это является одной из конституционных обязанностей. Мадуро подчеркнул, что у Соединенных Штатов и Колумбии есть план, предполагающий вторжение на венесуэльскую территорию, а постоянное развертывание ВС поможет сохранить мир и безопасность на границах Венесуэлы.

Ранее Bloomberg узнал о новых мерах США после свержения Мадуро.