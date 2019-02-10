Названы сроки заводских испытаний беспилотника «Посейдон»

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Заводские ходовые испытания стратегического беспилотника «Посейдон» начнутся летом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как отмечается, это стало возможным после успешного завершения испытаний ядерной энергоустановки беспилотника.

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«Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях — этим летом», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что «Посейдон» будет выстреливаться в море с берегового стенда, поскольку строительство штатного носителя беспилотника продолжается на «Севмаше».

Подчеркивается, что агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось, что Госдеп оценил российский «Посейдон».