Названы сроки заводских испытаний беспилотника «Посейдон»
Заводские ходовые испытания стратегического беспилотника «Посейдон» начнутся летом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как отмечается, это стало возможным после успешного завершения испытаний ядерной энергоустановки беспилотника.
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«Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях — этим летом», — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что «Посейдон» будет выстреливаться в море с берегового стенда, поскольку строительство штатного носителя беспилотника продолжается на «Севмаше».
Подчеркивается, что агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.