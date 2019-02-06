В Эстонии начинаются учения с участием военных из стран НАТО
В пресс-службе эстонских сил обороны проинформировали о начале на территории учений с участием союзников по НАТО, передает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, военные маневры пройдут Центральном полигоне сил обороны страны, а также на полигоне Первой пехотной бригады. В них примут участие военнослужащие из Соединенных Штатов, Великобритании и Бельгии. Речь идет о примерно 1 тысяче военных.
Ранее в НАТО обеспокоились, что Норвегия как сосед России мало тратит на оборону.