В Эстонии начинаются учения с участием военных из стран НАТО

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В пресс-службе эстонских сил обороны проинформировали о начале на территории учений с участием союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, военные маневры пройдут Центральном полигоне сил обороны страны, а также на полигоне Первой пехотной бригады. В них примут участие военнослужащие из Соединенных Штатов, Великобритании и Бельгии. Речь идет о примерно 1 тысяче военных.

Ранее в НАТО обеспокоились, что Норвегия как сосед России мало тратит на оборону.