Россия начинает работу по созданию гиперзвуковой ракеты средней дальности
Президент России Владимир Путин заявил о начале работ по созданию новых видов вооружений. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, это стало возможным из-за аналогичных действий США.
«Они [США] объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — подчеркнул Путин.
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Уточняется, что он также согласился с предложением министерства обороны о начале работ по «приземлению» «Калибров». Кроме того, будет открыто новое направление, в рамках которого будет создана гиперзвуковая ракета наземного базирования средней дальности.
Ранее сообщалось, что Путин отреагировал на выход США из ДРСМД.