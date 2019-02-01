Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками. Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, подобные действия со стороны США пойдут «на пользу» Европе.

Он также добавил, что в Польше в будущем могут быть размещены атомные арсеналы НАТО.

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Чапутович подчеркнул, что это зависит от того, какие действия будет предпринимать Россия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разработает ответ на «российские нарушения ДРСМД».