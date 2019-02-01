Трамп заявил о готовности к переговорам с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова к переговорам с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы готовы общаться с Россией на переговорах по контролю над вооружениями», — сказал Трамп.

По его словам, данные переговоры могут привести отличным отношениям.

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Он также добавил, что отличные отношения между Россией и США станут «фантастически хорошей вещью» для всего мира.

Ранее Трамп заявил, что США разработают военный ответ на «российские нарушения» ДРСМД.