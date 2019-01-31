Порошенко разрешил минобороны Украины напрямую закупать оружие из-за рубежа
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который разрешает минобороны страны напрямую покупать вооружение из-за рубежа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данный закон позволит оптимизировать и ускорить процесс покупки иностранного оружия.
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Он также добавил, что это поможет сэкономить средства Украины.
Ранее сообщалось, что Верховная рада разрешила минобороны Украины напрямую закупать иностранное оружие.