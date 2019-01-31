Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности ОАЭ
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел встречу с советником по национальной безопасности ОАЭ принцем Тахнуном бен Заидом Аль-Нахайяном в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Патрушева Евгения Аношина.
Как отмечается, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, в Ливии, Йемене и Сирии.
Подчеркивается, что на встрече отдельно обсуждался вопрос борьбы с терроризмом.
Уточняется, что стороны выразили заинтересованность в информационном обмене, совместном противодействии финансированию терроризма и транзита боевиков, а также пресечении каналов незаконного оборота оружия и наркотиков, борьбе с распространением экстремистской идеологии
Ранее сообщалось, что Патрушев отчитался о снижении террористической активности в России в 20 раз.