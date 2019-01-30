Лавров высказался о производстве США новой боеголовки

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Глава российского МИДа Сергей Лавров дал комментарий по поводу начала производства Соединенными Штатами новой боеголовки, сообщает RT.

По словам министра, эта тема уже была частью обзора политики США в ядерной сфере в 2018 году.

«Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия», — сказал Лавров.

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Он добавил, что из-за этого увеличатся риски ядерного конфликта.

Уточняется, что речь идет о ядерной боеголовке малой мощности W76-2.

Ранее в США приступили к созданию новых ядерных боеголовок.