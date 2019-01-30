Лавров высказался о производстве США новой боеголовки
Глава российского МИДа Сергей Лавров дал комментарий по поводу начала производства Соединенными Штатами новой боеголовки, сообщает RT.
По словам министра, эта тема уже была частью обзора политики США в ядерной сфере в 2018 году.
«Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия», — сказал Лавров.
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Он добавил, что из-за этого увеличатся риски ядерного конфликта.
Уточняется, что речь идет о ядерной боеголовке малой мощности W76-2.