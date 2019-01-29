Defense News: в США приступили к созданию новых ядерных боеголовок

Производство новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 началось в Соединенных Штатах по поручению администрации президента США Дональда Трампа, пишет издание Defense News со ссылкой на национальное агентство по ядерной безопасности страны.

Боеголовки производятся в Техасе на предприятии Pantax, партия W76-2 поступит на вооружение военно-морских сил на конец текущего финансового года, рассказали в американском ведомстве.

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Ядерные заряды изготовлены на основе боеголовок W76-1 для баллистической ракеты Trident ВМС США. В ведомстве не стали разглашать информацию о количестве произведенных на заводе боеголовок.

Однако производство такого оружия вызывает разногласия в конгрессе США. Сторонники нераспространения ядерного оружия и некоторые демократы выразили опасения применения таких боеголовок. Кроме того, председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит заявил о намерении добиться отмены финансирования W76-2, поэтому будущее оружия находится под большим вопросом, констатирует Defense News.