В блокноте Болтона нашли запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/949/12069949/RIAN_5675717.HR-pic905-895x505-63829.jpg">

Журналисты заметили в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию. Об этом сообщает USA Today.

Как отмечается, это произошло во время брифинга по ситуации в Венесуэле, который проходил в Белом доме.

Реклама

«5 000 военных в Колумбию», — написано в блокноте у Болтона.

Подчеркивается, что этот инцидент вызвал массу вопросов о возможном военном вмешательстве США.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал военное вторжение в Венесуэлу.