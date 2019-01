В блокноте Болтона нашли запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию

Журналисты заметили в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию. Об этом сообщает USA Today.

Как отмечается, это произошло во время брифинга по ситуации в Венесуэле, который проходил в Белом доме.

«5 000 военных в Колумбию», — написано в блокноте у Болтона.

Подчеркивается, что этот инцидент вызвал массу вопросов о возможном военном вмешательстве США.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал военное вторжение в Венесуэлу.

