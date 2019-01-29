В блокноте Болтона нашли запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию
Журналисты заметили в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию. Об этом сообщает USA Today.
Как отмечается, это произошло во время брифинга по ситуации в Венесуэле, который проходил в Белом доме.
«5 000 военных в Колумбию», — написано в блокноте у Болтона.
Подчеркивается, что этот инцидент вызвал массу вопросов о возможном военном вмешательстве США.
Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал военное вторжение в Венесуэлу.
So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says:— Rao Komar (@RaoKomar747) 28 января 2019 г.
"Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia."
If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach.https://t.co/KS0Issfvps pic.twitter.com/IOrSprG567