В Афганистане решили снизить до нуля присутствие иностранных войск
Глава Афганистана Ашраф Гани заявил, что в стране сделают все возможное, чтобы уменьшить число иностранных войск, передает РИА «Новости».
«Мы попытаемся снизить число иностранных войск до нуля на основе четкого плана», — заявил Гани.
Ранее в НАТО заявили о готовности вывести войска из Афганистана.
Также экс-глава Объединенного разведывательного управления Пакистана генерал-лейтенанта Асада Дуррани война в Афганистане заявлял, что война будет идти, пока оттуда не уйдут США.