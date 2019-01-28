В Афганистане решили снизить до нуля присутствие иностранных войск

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Глава Афганистана Ашраф Гани заявил, что в стране сделают все возможное, чтобы уменьшить число иностранных войск, передает РИА «Новости».

«Мы попытаемся снизить число иностранных войск до нуля на основе четкого плана», — заявил Гани.

Ранее в НАТО заявили о готовности вывести войска из Афганистана.

Также экс-глава Объединенного разведывательного управления Пакистана генерал-лейтенанта Асада Дуррани война в Афганистане заявлял, что война будет идти, пока оттуда не уйдут США.