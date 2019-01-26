Порошенко ввел в силу секретное решение СНБО

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об итогах военного положения в стране, сообщает РИА «Новости».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года «Об итогах введения военного положения в Украине» (прилагается, секретно)», — гласит указ, опубликованный на сайте Порошенко.

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Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

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