Помпео высказался о возможной «холодной войне» между Россией и США

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Американский госсекретарь Майк Помпео выразил мнение, что Россия и США не обречены на «холодную войну» друг с другом, передает РИА «Новости».

Он добавил, что странам следует вести переговоры друг с другом, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия.

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«Речь не идет о том, что мы обречены на противостояние в духе холодной войны», — сказал Помпео.

По его словам, Россия является значимой державой, которую Вашингтон «уважает и понимает».

Ранее американский журнал National Interest описал «кошмар» США с участием России и Китая.