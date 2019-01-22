Помпео высказался о возможной «холодной войне» между Россией и США
Американский госсекретарь Майк Помпео выразил мнение, что Россия и США не обречены на «холодную войну» друг с другом, передает РИА «Новости».
Он добавил, что странам следует вести переговоры друг с другом, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия.
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«Речь не идет о том, что мы обречены на противостояние в духе холодной войны», — сказал Помпео.
По его словам, Россия является значимой державой, которую Вашингтон «уважает и понимает».
Ранее американский журнал National Interest описал «кошмар» США с участием России и Китая.