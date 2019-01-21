Армия Израиля объяснила удары по Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/12109555/RTX6JUE2-pic905-895x505-91010.jpg">

Израильские военные нанесли авиаудары по иранским складам оружия в Сирии в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщается на сайте армии Израиля.

«Целью налета стали военные объекты (иранского подразделения) «Аль-Кудс» в Сирии», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве отметили, что атака стала ответом на попытку ракетного обстрела Голанских высот.

Израильские военные подчеркнули, что под удар попали несколько систем ПВО Сирии.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии сбили большую часть ракет Израиля.