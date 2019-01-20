В Лаосе показали российские танки Т-72
Российские танки Т-72, которые были поставлены из России, показали на параде в честь 70-летия со дня основания Народной армии Лаоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Военная техника поставляется в страну согласно договоренностям, которые были достигнуты во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в январе 2018 года.
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«В числе представленных образцов — модернизированные танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М», — отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что во Вьентьяне также было открыто представительство Минобороны России.
Ранее сообщалось, что Лаос передал России 30 танков Т-34.