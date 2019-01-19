Закончены предварительные испытания модернизированного Ми-26
В пресс-службе холдинга «Вертолеты России» проинформировали о завершении предварительных испытаний модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, был успешно закончен предварительный этап испытаний Ми-26Т2В.
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«В настоящее время министерством обороны дорабатывается программа государственных совместных испытаний (ГСИ), и по завершении этой работы вертолет приступит к ГСИ», — заявили в организации.
Уточняется, что это должно произойти до конца первого квартала этого года.
Ранее сообщалось, что созданный для российских Воздушно-космических сил модернизированный вертолет Ми-26Т2В совершил первый полет.