МИД: США хотят обвинить Россию в содействии ИГ

Американские спецслужбы готовят «вбросы», чтобы обвинить Россию в содействии террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России), в частности в переброске в Афганистан сирийских и иракских боевиков, рассказали в МИД России.

«Цель подобной информационной «диверсии» очевидна — отвлечь внимание международной общественности от провалов в более чем 17-летней афганской кампании США», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Кроме того, в готовящейся провокации министерство видит и другой подтекст, а именно «перекладывание вины (американской стороны. — «Газета.Ru»)» на других за свое бездействие из-за «фиксируемых в Афганистане полетов неопознанных вертолетов, доставляющих пополнение и вооружение террористам ИГ, действующим, прежде всего, на севере страны».

В МИДе официально предупредили, что «вдохновителям готовящейся информационной кампании» не удастся ввести в заблуждение мировое сообщество и народы Афганистана.

«Призываем Вашингтон прекратить плести интриги вокруг крайне чувствительных для Афганистана и его соседей проблем и на деле содействовать налаживанию процесса мирного урегулирования в этой стране, отвечающего интересам всех слоев афганского общества», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в СМИ рассказали о задержании боевика, готовившего покушение на президента России Владимира Путина в Сербии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.