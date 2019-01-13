В ЛНР рассказали об отказавшейся воевать роте украинских солдат

<img src="//img.gazeta.ru/files3/39/10742039/RIAN_02521691.HR.ru-pic905-895x505-61446.jpg">

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко заявил, что рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась выполнять боевые задачи. Слова Марочко приводит Луганский информационный центр.

Представитель народной милиции отметил, что данная информация поступила в руководство ЛНР из источников.

Реклама

Марочко рассказал, что командир отказавшейся выходить на боевые позиции роты с позывным «Руслан» доложил об инциденте своему начальству, добавив, что «военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми».

По данным источников Марочко, отказ военнослужащих выполнять свои задачи произошел в районе населенного пункта Лобачево.

Ранее в ЛНР зафиксировали скопление украинской военной техники в регионе.