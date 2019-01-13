Источник рассказал, когда начнется серийный выпуск «заменителя» ПМ

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, когда начнется серийное производство нового отечественного пистолета, который должен заменить пистолет Макарова (ПМ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что межведомственная комиссия, которая дает разрешение на серийное производство, закончит работу в марте. Оно начнется после этого. В настоящее время решают, где будут выпускать этот пистолет.

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«Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета — у ЦНИИточмаш», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в России завершились испытания нового пистолета для Минобороны, который создавали на замену пистолету Макарова.