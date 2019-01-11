В МИДе сделали заявление в связи с выходом США из Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о выводе американских войск из Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно ее заявлению, освобождаемые США территории необходимо передать под контроль Дамаска.

«Полагаем важным, чтобы территории, которые будут освобождаться после ухода американцев, переходили под контроль правительства Сирии», — сказала Захарова.

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Она добавила, что реализация планов по выводу американских войск из Сирии станет шагом «в правильном направлении».

Ранее телеканал CNN сообщил, что США начали вывозить военную технику из Сирии.