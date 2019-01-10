Эксперт оценил заявление украинского генерала о «фиксации из космоса»

Военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что при проходе Азовского моря Украине может помочь «фиксация из космоса». Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, украинские военные недалеко отошли от политиков в отношении фантастических высказываний.

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«Что-то говорить об этом сложно. Не важно, фиксируются украинские действия из космоса или нет, есть соответствующая конвенция ООН по морскому праву, в рамках которой действует российская сторона», — заявил Коновалов.

Ранее украинский генерал назвал два варианта прохода судов ВМС страны через Азовское море.