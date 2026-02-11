Россияне тратят сотни тысяч рублей из-за привычки редко чистить зубы

Врач Ахмедова: 6 минут в день избавят от проблем с зубами на сотни тысяч рублей

Сегодня на прием к стоматологу все чаще приходят пациенты, которые чистят зубы гораздо реже, чем необходимые по стандартам гигиены два раза в день. Статистика печальна: около 15% пациентов чистят зубы раз в два дня, а то и реже. Раз в день около 55%, и только 30% чистят зубы два раза в день.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Изабелла Ахмедова, врач — стоматолог-терапевт медицинской клиники Adaptogenzz.

«Именно гигиена полости рта, при правильном ее выполнении и необходимой периодичностью, может не только предотвратить появление зубного налета и кариеса, развитие которого нередко трансформируется в более тяжелые поражения, но и позволит сэкономить сотни тысяч рублей», — заявила она.

Врач привела примерный расчет последствий пренебрежения двухразовой чисткой зубов, использования зубной нити и ирригатора.

«В клиниках Москвы стоимость лечения одного кариеса составляет от 7 тыс. руб., трехканального зуба — 70 тыс. руб., пульпита от 10 тыс. руб., протезирование от 20 тыс. руб., удаление зуба от 8 тыс. руб. Предположим, человек запустил зубы и столкнулся с необходимостью пролечить, запломбировать, поставить коронки при таких вводных данных: шесть кариесных одноканальных зубов, четыре двухканальных и трехканальный зуб, а один зуб удалить. Итоговые затраты на лечение, пломбы, протезирование составят сумму 350 тыс. руб. А ведь этого можно избежать, тратя всего лишь шесть минут в день (три минуты утром и три минуты вечером) на чистку зубов», — констатировала стоматолог.

Подбирать зубную щетку, как и чистить зубы, надо грамотно.

«Щетка должна быть мягкой, с большим количеством щетинок, чтобы они бережно проникали во все неровности. 1 тыс. щетинок в щетке — это мало, а вот 6 тыс. щетинок — хороший показатель. Такие щетки не обязательно дорогие, они есть и в бюджетном сегменте по цене 300 руб. за щетку», — поделилась она.

Саму чистку зубов врач рекомендует делать по методу Басса: щетку наклоняем под углом 45 градусов к поверхности зуба в сторону десны, делаем выметающее движение от десны к режущему краю. Сначала очищаем наружные, затем внутренние, затем жевательные поверхности.

«Также рекомендую использовать зубную нить и ирригатор. Они эффективно работают в комплекте с зубной щеткой. Опыт показывает, что пациенты, включившие в рутину эти манипуляции, зачастую не нуждаются в снятии зубного налета, у них белые, чистые зубы, а кариес у них встречается в несколько раз реже», — резюмировала стоматолог.

