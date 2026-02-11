Размер шрифта
Украинские военные угрожали матери погибшего российского солдата

ТАСС: бойцы ВСУ присылали фото погибшего солдата ВС РФ его матери и угрожали ей
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) присылали фотографии погибшего российского военного его матери из Липецкой области, сопровождая их угрозами и насмешливыми сообщениями. Об этом ТАСС сообщила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

По ее словам, женщине было сложно одной, ей не с кем было поговорить. Комитет оказал помощь матери, лишившейся сына.

«А сейчас она помогает другим семьям. Она помогает ребятам, которые вернулись обратно домой», — сказала Белехова.

В прошлом году мать британского наемника Колби Долмана, ликвидированного в Запорожской области, обвинила украинское командование в гибели своего сына. Женщина рассказала, что бойца без подготовки отправили на «суицидальную операцию» и не вернули его тело с поля боя.

По данным Daily Mail, 20-летний Долман погиб в районе села Малые Щербаки. Его мать, Тара Бенфорд, рассказала, что молодой человек не имел боевого опыта и даже не смог пройти отбор в армию Великобритании из-за состояния здоровья.

Ранее жительница Курской области рассказала об убийстве своего сына военными ВСУ.
 
