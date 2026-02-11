Врач назвал доступные источники витамина D

Витамин D синтезируется, когда человек находится на солнце. Однако в России у населения есть явный дефицит витамина, поэтому важно получать его из еды. Одни из самых доступных источников — сельдь, яичный желток, сливочное масло, твердые сыры и ряд других продуктов. Об этом «Газете.Ru» доцент кафедры онкологии и лучевой терапии Пироговского университета Николай Кудашкин.

«Витамин D мы получаем от солнца. Но также есть информация, что пребывание на коже способствует развитию рака кожи. Воздействие ультрафиолетового солнечного излучения признано самым значимым фактором риска возникновения рака кожи. Источником витамина D кроме солнечного света также является пища. Так, продуктами с высоким содержанием витамина D являются рыбий жир, горбуша, семга, скумбрия, кета, сельдь, форель, угорь, палтус, печень трески, яичный желток, сливочное масло, твердые сыры и ряд других продуктов», — объяснил доктор.

Недостаток солнечного света может стать причиной различных заболеваний, однако для снижения риска возникновения рака кожи следует избегать избыточной инсоляции, не допускать возникновения солнечных ожогов.

«Применение различных солнцезащитных кремов снижает повреждающее действие на кожу ультрафиолетового излучения. Особенно их важно использовать тем, кто имеет наибольшую чувствительность и вероятность возникновения солнечного ожога. Для них характерны светлый цвет глаз и волос, светлая кожа, которая плохо или никогда не загорает, легко обгорает на солнце», — заключил врач.

