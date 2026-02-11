Размер шрифта
Россиянам пообещали повышенное пособие по больничному в феврале

Экономист Балынин: пособие по больничному в феврале будет максимальным за год

Минимальное дневное пособие по больничному в феврале 2026 года будет максимальным по сравнению с другими месяцами 2026 года, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Это обусловлено тем, что минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается путем отношения минимального размера оплаты труда (МРОТ) к числу календарных дней в соответствующем месяце. В месяцах с 30 днями (апрель, июнь, сентябрь, ноябрь) размер будет равен 903,10 рубля. В свою очередь, в феврале 2026 года (28 дней) минимальный размер дневного пособия составит 967,61 рубля. В месяцах с 31 днем (январь, март, май, июль, август, октябрь, декабрь) минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности будет равен 873,97 рубля», — отметил Балынин.

Он напомнил о наличии понятия «минимальный среднедневной заработок», который рассчитывается как отношение произведения 24 и МРОТ к 730. Соответственно, в случае МРОТ = 27 093 рубля, результат такого вычисления получается равным 890,73 рубля, оценил экономист. В случае 100% покрытия утраченного заработка (например, при страховом стаже восемь и более лет) в месяцы с 31 днем он фактически будет минимальным размером дневного пособия по временной нетрудоспособности.

По словам Балынина, в феврале 2026 года размер минимального пособия по временной нетрудоспособности составит 967,61 рубля, что выше минимального пособия в январе 2026 года на 93,64 рубля и на 166,18 рубля больше по сравнению с минимальным пособием в феврале 2025 года (или на 21%). Если сравним с декабрем 2025 года, минимальное дневное пособие по временной нетрудоспособности будет выше на 243,74 рубля (или на 34%), констатировал Балынин. Рост размера минимального пособия в связи с временной нетрудоспособностью связан с увеличением в 2026 году МРОТ на 20,7%: с 22 440 рублей до 27 093 рублей, заключил экономист.

Ранее в Госдуме не одобрили идею заменить больничный россиян на удаленку.
 
