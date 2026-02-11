В Кремле заявили, что США «душат» одну страну

Куба испытывает проблемы из-за блокады со стороны США, что является неправильным. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там проблемы не из-за топлива. Там проблемы из-за блокады Соединенных Штатов Америки. Не думаю, что правильно, когда одна страна душит другую страну и душит людей этой страны», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию с дефицитом авиакеросина на острове.

По его словам, «когда нет топлива, чтобы привезти лекарства туда, когда нет топлива, чтобы отвезти больных куда-то срочно авиацией, — это очень плохо».

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.

Ранее в России предупредили о рисках повторения венесуэльской операции США на Кубе.