На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

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Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что группа корабле НАТО планирует зайти в Черное море. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Пристайко, существует несколько постоянно действующих групп а одну из них возглавили Нидерланды.

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«Они тоже собираются зайти в Черное море», — сказал Пристайко.

Он допустил, что корабли альянса могут зайти в Азовское море. При этом блок не собирается никого провоцировать, в том числе и российскую сторону.

Ранее на Украине признали проблемы с вступлением в ЕС и НАТО.