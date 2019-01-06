Корабль ВМС США отправился в Черное море

Большой десантный корабль военно-морских сил США «Форт-Макгенри» направился в Черное море через Дарданеллы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы 6-го флота ВМС США.

«Отправка «Форт-Макгенри» в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море и подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — заявила командующая флотом вице-адмирал Лиза Франкетти.

Ранее министр обороны Великобритании Гейвин Уильямсон объяснил отправку в Черное море корабля королевского морского флота.