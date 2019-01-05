В России испытали «Удава» на замену ПМ

В России завершились испытания нового пистолета для Минобороны, который создавали на замену пистолету Макарова (ПМ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

Отмечается, что в данный момент результаты испытаний пистолетного комплекса «Удав» переданы на рассмотрение в государственную комиссию.

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«Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от + 50 до — 70 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в ВС России кроме ПМ используется пистолет Стечкина, ориентированный под патрон 9×18.